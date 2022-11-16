有句話說民以食為天，吃飯皇帝大，有些人會控制不住自己的嘴，會想一直無限的吃，但每個人胃口有限，就算是特別愛吃的人，也不一定食量非常大，《旺好運》運勢專欄指出，生肖牛、生肖虎、生肖蛇、生肖豬是天生的大胃王，他們會默默吃下許多東西，食量可是非常的驚人。

▍生肖牛

屬牛的人是天生的大胃王，美食能療癒他們的生活與工作的辛勞，聚餐的時候不會看到他們狼吞虎嚥，但是會默默吃下許多東西，食量非常驚人。

▍生肖虎

屬虎的人性格好強，就算是吃飯也會認真對待，為了有強健身體可以隨時面對生活上的挑戰，好好吃東西補充體力當然是必要的。

▍生肖蛇

屬蛇的人不太挑食、胃口好，大多食量是一般人的兩到三倍，這就像他們的本能一樣，當整桌食物出現在眼前，就是要全部消滅。

▍生肖豬

屬豬的人熱愛美食、非常愛吃，他們覺得能吃就是福，很喜歡宅在家裡，準備好吃、好喝的，放假休息時就要一直吃才能滿足自己的口慾。