分析人士認為，13日（週日）獲得授權組建新政府的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能會停止武裝烏克蘭，並可能促進以色列與莫斯科的關係，這樣的雙邊關係在以色列總理拉皮德（Yair Lapid）擔任總理期間遭到了破壞。

據《阿拉伯新聞》（Arab News）13日報導，耶路撒冷公共事務中心高級分析師梅納赫姆(Yoni Ben-Menachem)告訴阿拉伯新聞網，納坦雅胡將採取親莫斯科的立場，並尋求修復以色列與俄羅斯的關係。

梅納赫姆表示，以色列對烏克蘭感到失望，因為它在上週五（11月11日）在聯合國投票站在巴勒斯坦人一邊。以色列外交部預計將召見烏克蘭大使，對其進行訓斥，並對其國家在聯合國反對以色列的行為和立場提出正式抗議。

烏克蘭週五投票支持巴勒斯坦人，這只會增加納坦雅胡對基輔立場的憤怒，「所以我認為他不會向他們提供他們想要的武器，」這位高級分析家補充說。

梅納赫姆還表示，納坦雅胡在競選期間關於幫助烏克蘭的聲明並不意味著他將遵守這些聲明，因為以色列需要與俄羅斯保持良好的關係，俄羅斯為以色列轟炸敘利亞的伊朗基地亮起了綠燈（同意）。

這位分析人士說，以色列的社交媒體網站對烏克蘭的立場持批評態度，並在想它在聯合國投票支持巴勒斯坦人是否是 「烏克蘭如何對以色列說，感謝你幫助我們並在你的國家接納烏克蘭難民。」

在基輔堅持要求特拉維夫向其出售鐵穹防空系統（Iron Dorm）的情況下，俄羅斯已多次警告以色列不要向烏克蘭提供武器。

10月17日，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣佈，以色列向基輔提供武器的計劃是魯莽的，並強調這將破壞兩國的所有關係。

10月22日，利庫德黨黨魁納坦雅胡在接受《今日美國》採訪時說，如果他成為下一任總理，他將研究向烏克蘭提供武器的可能性，這顯然與他以前的聲明相矛盾。

烏克蘭總澤倫斯基多次要求以色列提供高品質的武器，包括專門用於攔截飛彈的鐵穹系統。

以班奈特（Naftali Bennett）和拉皮德為首的以色列政權拒絕了澤倫斯基的要求，因為他們擔心激怒莫斯科，莫斯科容忍以色列空軍對敘利亞境內的伊朗軍事目標進行打擊。

外交事態的發展是在聲稱以色列製造的裝甲車被發現在赫爾松附近為烏克蘭軍隊服務的情況下發生的，人們猜測它是直接從以色列還是從第三方獲得這些車輛。

"MRAP GAIA Amir 4x4 armored car of Israeli production in service with the Armed Forces of the Kherson region. There was no mention of deliveries anywhere" pic.twitter.com/nj9CA2Vrfl — Justartsandstuff 🇨🇦🇺🇦🇹🇼 (@justartsndstuff) November 13, 2022

裝甲車的圖片和視頻是在烏克蘭重新控制赫爾松的當天發佈的。隸屬於以色列廣播公司的以色列公共電視頻道KAN展示了阿米爾反地雷裝甲車（Amir MRAP）的影片和照片。

這些媒體的說法讓人懷疑以色列是否會開始響應烏克蘭的要求，提供頭盔和單兵防護以外的武器。

雖然以色列國防部和製造阿米爾的以色列私營公司沒有對這些報道發表評論，但人們認為，可能有一個歐洲國家或公司購買了這些車輛並將其交付給烏克蘭。

阿米爾由位於以色列北部海法市的GAIA汽車工業公司生產。它能夠運載12名士兵或從戰場上撤離傷員，以及運送14噸彈藥或其他軍事裝備。它以福特商用車F550底盤為基礎，具有獨立懸掛。