大陸國家發展改革委政研室副主任兼發言人孟瑋16日主持11月例行記者會。記者提問，如何判斷第四季經濟走勢，孟瑋回應，一系列舉措將在第四季集中顯效，展望全年，經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固，要抓住時間視窗，推動經濟進一步回穩向上。

孟瑋表示，昨天大陸國家統計局發布10月份經濟數據顯示，10月份中國經濟禁受住了國內外多重超預期因素的影響，持續保持恢復態勢。經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地見效，以及政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措將在第四季集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強。

孟瑋強調，近日大陸國務院聯防聯控機制發布優化疫情防控20條措施，指導各地更加科學精準做好疫情防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，這有利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢復。展望全年，經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。

同時，當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控形勢依然嚴峻，特別是最近一段時間，大陸國內新發疫情不斷出現，促進第四季經濟持續恢復還需付出艱苦努力。

下一步，發改革將堅持穩中求進工作總基調，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，繼續做好「六穩」「六保」工作，把穩增長放在更加重要的位置。將持續推進穩經濟一攬子政策和接續政策落地見效，充分發揮推進有效投資重要專案協調機製作用，進一步加快政策性開發性金融工具資金投放使用和基礎設施項目建設，積極擴大有效投資。

發改委還將促進重點領域消費加快恢復發展，持續推進實施退稅減稅降費，加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度，同時，強化糧食、能源和產業鏈供應鏈安全保障，落細落實穩就業政策，紮實做好重要民生商品保供穩價。