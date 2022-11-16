由於城市蜂收站並非每日提供回收服務，新竹縣環保局為鼓勵民眾資源回收，結合民間企業，提供24小時服務的智慧回收機，計算回收容器數量及提供集點，民眾只要投入清洗乾淨的寶特瓶、鋁罐、PP材質手搖飲料杯回收，即可累積點數，在全台40家合作店家折抵消費，即日起至12月10日為試辦期，環保局鼓勵民眾隨手愛地球。

新竹縣1年回收寶特瓶、PP材質手搖飲料杯等塑膠容器約9472公噸，鋁罐則約3574公噸。環保局指出，民眾平時可將資源回收物交付到住家鄰近的城市蜂收站，並集點兌換生活用品，但城市蜂收站並非每日提供服務，於是結合民間企業，開發智慧回收機，便利民眾24小時都可以資源回收。

民眾在回收前，須先倒光容器內的殘液，再撕除瓶身膠膜或杯口封膜，依機器指示操作，並將寶特瓶蓋投入機台下方的專用回收孔。環保局提醒民眾可先下載ECOCO循環經濟APP，即可集點。集點方式為回收PP材質手搖飲料杯可兌換1點，寶特瓶、鋁罐可兌換2點，並可在全台40家以上各類型店家配合折價使用，包括迷客夏連鎖飲料店、小北百貨、愛買量販店、小林眼鏡、台安連鎖藥局等。

本次活動為試辦性質，預計將至12月10日截止。縣長楊文科表示，為持續提供多元的資源回收管道，除了清潔隊資源回收車、城市蜂收站外，現又結合AI智慧科技，試辦24小時智慧回收機體驗，讓民眾更有彈性地安排時間資源回收，還可享集點折抵消費優惠，歡迎民眾體驗智慧回收新生活。