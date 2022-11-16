由台船公司為洋巡署艦隊分署建造的1000噸級巡防艦，16日在台船公司基隆廠舉行首艘彰化艦交船儀式，同時也舉行第2艘1000噸級的台中艦下水儀式。台船表示，全新的彰化艦搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，對10公里射程內的目標，具有威嚇與攻擊的能力。

台船建造的第二艘1000噸級巡防艦台中艦，也於16日舉行下水儀式。（台船公司提供／張志康基隆傳真）

海巡署為了加強巡邏台灣海域保護漁民與更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦由台船公司承攬。台船表示，新的1000噸級巡航艦更長、更大，耐浪性更強，同時也具備夜間海上搜救能力。

台船16日舉行首艘1000噸級海巡署巡防艦彰化艦的交船儀式，戰力及功能性，都較以往的巡防艦大幅提升。（台船公司提供／張志康基隆傳真）

這場儀式在台船公司魏正賜總經理及海洋委員會海巡署許靜芝副署長共同主持，台中艦特別邀請海巡署許靜芝副署長夫人黃惠敏女士命名與擲瓶。

台船表示，彰化艦滿載排水量2167噸，船速可達24 節。除有更強的耐泧性外，也具有夜間海上搜救能力。如有需要，也可在5級以下的風浪，供直升機緊急起降，並配有新式衛星寬頻網路系統，能提升各艦與陸基通訊與即時資料的交換。

在武器系統方面，彰化艦搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，該系統射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。系統具備遙控與集火模式射擊，搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。

另外，彰化艦也配置夜視系統，可於惡劣海象下執行全天候監視作業，並配備4支水平射程達120米之高壓水炮。此外，左右兩舷配有兩艘最高航速35節的警備救難艇，可從母艦放下執行救援及緝私任務。

台船表示，未來仍將全力配合海巡及海軍造艦之需求，爭取各型巡防作戰與後勤艦艇之設計建造與全壽期維修保養業務，以滿足海巡及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新；亦可配合政府推動「國艦國造與造修合一」之既定政策。