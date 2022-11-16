不少人一早起床要喝上一杯香濃咖啡才能甦醒過來，但喝咖啡會讓牙齒染色，不免讓人困擾，牙醫師建議，可透過4種方式避免牙齒被咖啡染色、變黃的方式，包括加入牛奶、使用吸管、喝完立刻刷牙漱口，及嚼無糖口香糖，還自己一口白牙，其中，無糖口香糖可刺激口水分泌，達到潔牙效果。

牙醫劉馥萱在其臉書表示，許多人可能都聽過「愛喝咖啡牙齒會變黃」的說法，這種說法是對的，背後原因是如果牙齒琺瑯質有裂痕，就容易讓深色的咖啡附在上面，久而久之，牙齒確實會被染色。她建議民眾可透過4種方式來避免牙齒因喝咖啡變黃。

第一為，在咖啡中加入牛奶，她表示，若在深色的咖啡中加入一點牛奶或植物奶，藉此淡化咖啡顏色，牙齒不至於被入口的咖啡染黃。其次為使用吸管，因為透過吸管，可避免咖啡顏色沾染到所有牙齒，這招對黑咖啡尤其有效。

第三則是喝完立刻刷牙漱口，她表示，雖然咖啡很香，但如果不想要牙齒染黃，建議民眾喝完咖啡後馬上刷牙或漱口，以免咖啡在牙齒表面停留、增加牙齒被咖啡沾染的時間。

最後，她建議，咖啡愛好者可透過嚼無糖口香糖，來降低牙齒遭咖啡染色的機會，因為無糖口香糖可刺激口水分泌，達到清洗的效果。

口水對口腔保健相當重要，劉馥萱曾提醒，口水是清潔口腔的重要關鍵，因口水可讓口腔的酸鹼值穩定，避免細菌過度繁殖，進而預防蛀牙，因此口水減少會降低口腔的抗菌能力，讓細菌在嘴巴孳生，不只傷牙還會造成口臭。