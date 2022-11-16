7-11獨賣款「君悅-新加坡風味叻沙鍋」濃郁鮮甜，上班族休息時段沒時間等外送，也能輕鬆吃到火鍋，129元。（7-11提供）

OKmart專屬LINE群組推出國宴主廚監製的「排骨芋頭米粉鍋」，下殺85折只要339元。（OKmart提供）

全家即起至112年2月21日，店內指定火鍋商品享3件88折，指定有機菜葉3件100元。（全家提供）

全家觀察台式燉補類湯底最受消費者喜愛，推出「莫宰羊清燉羊肉爐」，515元。（全家提供）

萊爾富觀察最熱銷的鍋物為「西北海陸鴛鴦雙享鍋」，988元，今年買氣有望勝過去年。（萊爾富提供）

火鍋市場年產值高達400億元，超商觀察鍋物品項在去年寒冷天搭活動就創下近4億業績，其中消費者傾向小家庭及獨享分量包裝，今年便與各大星級飯店和名店合作，以好口碑、便宜就近買的特色吸客，鎖定工作誤餐的上班族或是半夜想吃熱食暖胃的民眾，加上配料3件88折、點數回饋活動，預期相關類別業績有望上升2-3成。

7-11展開「名鍋盛典」活動，個人鍋主打與台北君悅酒店獨家開發的「新加坡風味叻沙鍋」，以多種南洋香料爆炒叻沙醬，並加椰奶熬煮傳遞道地辛香鮮甜風味；適合小家庭聚餐的湯底選擇也有與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作的「冬蔭功湯底」，標榜酸辣開胃，另有飯後甜點促銷，即起多達150件商品任選3件88折優惠，還送1張COLD STONE專區單球冰淇淋20元折價券。

OKmart則在會員專屬Line群組策劃「暖呼呼鍋物」主題，其中獨賣款有國宴主廚親自監製的「溫國智主廚」品牌所創的「排骨芋頭米粉鍋」、「酸菜白肉鍋」等台式口味，門市也設有冬季火鍋專區，人氣火鍋餃料、貢丸等都買得到，23日前任選3件88折。

全家發現上月降溫明顯，帶動火鍋預購業績較去年同期成長逾3成，小資價位的台式燉補類湯底最熱銷，因此強打莫宰羊「清燉羊肉爐」，以紐澳羊肉精髓部位搭上數種中藥材慢火熬6小時以上，湯頭濃郁不膩，宛如親自上店吃一般，即起至明年2月21日，店內指定火鍋商品3件88折。

萊爾富即起至明年1月10日推「湯品鍋物」預購專刊，鍋物中則以「西北海陸鴛鴦雙享鍋」最為熱銷，辛香厚實的麻辣湯底，讓湯頭更具風味層次，香辣不嗆口，買氣有望勝過去年表現。