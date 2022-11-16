澳洲第三季薪資增長創下十年來新高，反映其超級緊繃的勞動力市場，但由於實質所得受到壓縮，意味著薪資漲幅仍然遠遠落後通膨。

澳洲統計局周三公布，第三季薪資價格指數（wage price index）較第二季上漲1.0%，高於經濟學家預期的季漲0.9%，並創下2012 年初以來最大漲幅。

第三季薪資年增幅從2.6%回升至3.1%，創下2013年以來新高，但仍遠低於目前的消費者年通膨率7.3%，因此還不致於構成通膨威脅。

為了抑制高漲的通膨，澳洲央行採取了激進的緊縮政策，自5月以來已將其基準利率調升275個基點至2.85%，創下9年新高。

到目前為止，澳洲央行認為國內薪資的上漲力道仍處於可以接受的水準，稱其漲幅遠低於美國和英國的逾5%。

但值得注意的是，通膨高漲可能引發具破壞性的薪資價格螺旋式上漲，而要求加薪的幅度如果上揚過快也可能成為問題。目前，澳洲央行預期到明年底和2024年，薪資增長將維持在3.9%左右的高檔。

現在市場預期澳洲央行將在12月會議再次升息25個基點，將基準利率從2.85%調升至3.10%，最終可能在升至約3.85%時到頂。