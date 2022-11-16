九合一大選進入倒數階段，依照《公職人員選舉罷免法》規定，國人須於選區內繼續居住4個月以上，才具選舉投票權。內政部強調，不論國人在國內外均須符合此規定，才享有投票權。

內政部表示，《公職人員選舉罷免法》施行迄今逾30年，之所以規定國人須居住滿4個月以上，才具選舉投票權，主要考量在地住民對於地方事務具基本瞭解，才能選賢與能，故無論是戶籍已遷出國外，或於國內遷徙致未於當地設籍滿4個月的國人，均不具有投票權。

若有國人因出境逾2年戶籍被遷出，未在國內有居住事實，內政部指出，依《戶籍法》規定，出境2年以上，「應」為遷出登記；若戶籍被遷出的國人，持我國護照或入國證明文件入境3個月以上，即可辦理遷入登記。因此，國人出境逾2年，未在國內有居住事實，戶籍依法辦理遷出登記，此為戶籍管理並非除籍，不影響其國人身分。

內政部表示，自疫情以來，我國雖有邊境防疫管制措施，但從未限制國人入境返台，國人自可依其意願決定是否返台恢復戶籍及投票。至於公職人員選舉投票的權利，都是以設籍時間來看，無論國人是在國外或國內，都是依據相同的規範。