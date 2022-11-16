櫃買中心16日表示，進典工業公司（6843）預計於21日（下周一）上櫃掛牌，櫃買中心當日上午9時舉行進典工業公司「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。

進典工業公司主要是從事工業閥門之研發、設計、製造及銷售，2021年度合併營業收入為7億8,263萬元，稅後淨利為7,154萬元，每股盈餘為2.45元。今年前三季合併營業收入為6億6,830萬元，稅後淨利為9,702萬元，每股盈餘為3.27元。