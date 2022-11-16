高雄市長陳其邁上任積極推動仁武產業園區開發，今年1月首家進駐的半導體設備大廠天正國際新廠動土，16日舉辦新廠上樑典禮，預計明年第一季試產、第三季完工，將導入AI與物聯網技術擴建半導體及被動元件等前端設備機台產線，年產值將達22億元，量產後將為半導體S廊帶注入新動能。

天正國際仁武產業園區二廠16日舉辦上樑典禮，由天正國際總經理萬文財主持，副總統賴清德、高雄副市長羅達生與相關夥伴企業代表，受邀出席見證。

副總統賴清德致詞時指出，天正國際進駐仁武園區，代表天正身為仁武在地企業，秉持生於斯、長於斯，一心回饋鄉里的決心，也代表高雄市長陳其邁兩年拚四年的目標，在他與團隊大力推動，並獲中央全力支持下已然達成。

賴清德表示，未來，天正仁武廠勢必帶動高雄深厚重工業與製造業的升級發展，而總統蔡英文打造台灣成為精密高階製造中心目標，指日可待，更將推動南台灣跨業合作與創造未來近萬個工作機會，扮演未來高雄經濟發展舉足輕重角色。

天正總經理萬文財則感謝陳菊與陳其邁兩位前後市長，高效推動仁武產業園區開發，配合園區開發同步建廠，以大幅縮短建廠時程。

他強調，天正以被動元件、Mini LED、半導體後段製程自動化設備等產品為主，製程精密冗長，興建仁武二廠對天正來說是重要轉型向上契機，佈局自動塗佈、印刷、堆疊及水壓機等四大核心設備，提供客戶更優惠價格並縮短交貨期，未來也從半導體擴展到固態電池、Mini LED等各大電子行業應用。

高雄副市長羅達生指出，天正重視人才培育，更是台灣首屈一指的被動元件測試封裝大廠，近期投入Mini LED研發往高值化、多元化產品發展，注重製程智慧化並導入故障預測、自動化排程降低客戶成本、提高良率，對園區產值及就業機會具引領作用。

羅達生表示，高市府與中央推動南部半導體S廊帶，將是台灣高科技重要旗艦領頭羊，帶動電動車、元宇宙、5G AIoT、循環材料、航太、醫材等兆元產值產業發展，為在地石化、金屬、機電設備帶來轉型契機，高雄未來將成為世界矚目的科技產業聚落。

高雄經發局長廖泰翔表示，天正國際新廠將生產高技術的半導體及Mini LED設備，機台導入AIoT聯網，建置故障預測、自動參數設定與自動排程等智慧化功能，未來的研發計畫，包含開發無釘腳表面塑料封裝設備、建置半導體及Mini LED中後段製程的無人工廠自動化生產等相關技術，是在地產業轉型最佳典範。

經發局表示，仁武產業園區位國道10號東側的台糖仁武農場，總面積約74公頃，以仁林路為界分二期開發，目前第一期釋出約34公頃產業用地，未來第二期約14公頃。去年6月公告第一階段登記結果，除了天正國際的新廠16日上樑，首批進駐的元山科技也已於今年9月底建廠，駐龍精密、成新科技和科力航太，也已提送景觀預審計畫書，將陸續請照動工建廠。