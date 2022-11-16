台北市議會上月通過明年度警察局錄影監視器預算案，並設但書規定，台北市長柯文哲事後認為但書窒礙難行，決議提出覆議案，創北市議會首度在休會期間重啟臨時會處理議案的紀錄，這也是柯任內首度針對預算案提出覆議。藍綠黨團炮轟柯市府搞突襲，無視黨團協商內容，在選舉期間偷雞摸狗提覆議，令人不齒。

此項預算案為北市警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費，准列4.61億，並下但書，要求除有3M頻寬需求者可新增200萬畫素攝影機外，若規畫使用2M頻寬，則應改為增設100萬畫素攝影機，上會期藍綠議員為此爭執許久，直到最後一刻才通過。

北市府認為但書窒礙難行之處在於，依現行汰換案契約規定，若使用100萬畫素監視器將衍生履約爭議，影響工程進度與驗收，且100萬畫素非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯、損壞無法維修，也不將導致頻寬選用標準不一，因此提出覆議。

這並非柯市府首次提出覆議案，上次是針對台北市重陽敬老禮金致送自治條例，最終以失敗收場，而這次是柯文哲首次對議會通過的預算案提出覆議，但此時正值議會休會期間。北市議會秘書長洪樹林表示，依《地方制度法》規定，在收到市府覆議案公文的7日內須舉行臨時會，開會後3天內要決定此案是否通過。

國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠批評，但書是朝野協商的共識決，市府卻在選在選舉期間提覆議案，簡直是找議會麻煩，也不尊重議會決議，且柯文哲都要下台了還搞這齣，至於此舉是否真能推翻議會決議，她持懷疑態度。

「突襲方式令人不齒！」民進黨北市議會黨團總召江志銘痛斥，這講不過去，柯市府挑在選舉繁忙之際提覆議案，就試偷雞摸狗，應等選後再堂堂正正地提出，才是光明正大作法。

當前台北市共61席議員，此臨時會須要過半議員出席，若3分之1議員支持，或是因開會員額不足流會，市府便無須執行但書決議，意即覆議成功。台北市政府發言人陳智菡強調，但書確實有窒礙難行之處，覆議案公文預計下周送到議會，臨時會時間點將落在選後。