警方查扣現金、買賣契約等證物。（圖／警方提供）

新北市刑警大隊偵二隊偵辦靈骨塔詐騙案，發現詐騙集團誆騙被害人購買「生基專案使用憑證」，再以高價收購憑證為誘因，待被害人大量購買後，犯嫌隨即失聯，令被害人蒙受鉅額損失，共計詐騙約100餘萬元。昨（15）日警方至新北市淡水、蘆洲及士林等處搜索，查扣現金10萬元、訂單、手機7支、電腦主機、買賣文宣等證物，逮捕24歲吳姓男子等5人，偵訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，該詐騙集團假冒投資公司業務與仲介，以「投資公司賠償客戶吸金案損失，提供等償靈骨塔及生基位作為補償」話術，誆騙被害人購買「生基專案使用憑證」，再以高價收購憑證作為誘因，誘騙被害人大量購買憑證及高額購買土地權狀，待被害人購買憑證後，犯嫌即避不見面。

警方表示，遭該集團詐騙的被害人多為年長者，畢生積蓄、房產及退休金均遭靈骨塔集團詐騙殆盡。

昨日警方兵分多路，至淡水、蘆洲及士林等6處同步執行搜索，拘提吳姓主嫌在內共5名嫌犯到案，扣押現金、訂單、買賣文宣等證物，訊後警方依法送辦，另將清查吳嫌等人名下財產向法院聲請裁定扣押。

新北刑大呼籲，詐騙集團擅長利用被害人亟欲投資殯葬商品獲利心態，誘騙被害人交付價金購買無用殯葬商品，故民眾買賣殯葬商品務必提高警覺，切勿輕信詐騙謊言。