你相信算命嗎？許多人在迷惘時，常會求助算命師指點迷津，讓心神安定，但過度迷信恐怕會對生活造成影響。部落客陳家田從小就被告誡「命中忌水」，日前他為了讓媽媽放心，特地到小琉球潛水1小時，還在海底拉起白布條，喊話媽媽：「別再聽算命說我禁水」。

今年25歲的部落客陳家田透露，由於媽媽在殯葬業工作，因此篤信算命師的說法，認為他「命中忌水」，每當他想去玩水都得偷偷摸摸，陳家田日前去小琉球旅遊時，特地找了潛水教練帶他下水，直說：「打破這個烏鴉嘴算命師！」、「這一次直接讓我媽放心一輩子」。

陳家田回憶，自己是第一次潛水，心情非常緊張，下水前有路人阿姨看了他手中的布條，特別向教練交代：「這個小孩等下要顧喔，人家算命師都已經講了，還要下去」，聽完這番話，更堅定陳家田要下水打破迷思的決心。

從陳家田分享的照片可見，他和教練兩人在水底拉起布條，上面寫著：「媽！別再聽算命說我禁水！」一旁還有一隻海龜伴游，陳家田希望藉此行動呼籲大家，算命師說的話只能參考，還是要相信自己，因為「7分靠自己，3分是命運」。

陳家田在海底待了一個小時，幸運遇到海龜相伴。（圖／部落客 陳家田授權提供）

事後，媽媽看了陳家田潛水的照片嚇了一大跳，怒斥：「算命不是跟你說不能下水嗎，為什麼還要下水？」而他也反問，若算命師的預言都會成真，現在早就出事了，經過一番溝通後，媽媽也逐漸放寬心，直說「平安就好」。

▍本文經部落客陳家田授權，轉自FB《陳家田》

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