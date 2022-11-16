全球新冠疫情漸歇，卻帶來新威脅，國內三大感染症學會今天提出警訊，國際最新統計發現，新冠肺炎期間，重症患者使用抗生素比例太高，導致抗藥性細菌比例增加，而台大醫院也出現這樣的現象，醫師提醒，若合併抗藥性細菌感染，會延長3~5倍住院時間；而2025年，台灣每5人恐將有1人，因抗藥性細菌感染而死亡。

美國CDC今年6月發布特別報告，指出在COVID-19疫情之後，因重症患者使用抗生素比例提高，導致抗藥性細菌比例增加，呼籲醫界重視此議題。世界衛生組織 （WHO） 將每年11月18日至24日訂為「世界抗生素周」，今年主題為「一同預防抗微生物製劑抗藥性」，呼籲世界各國共同響應。

疾管署與台灣感染症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染管制學會下午攜手合作，透過虛實整合展覽，針對醫療人員與民眾進行「抗生素合理使用」觀念宣導。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健根據研究指出，COVID-19患者若再合併抗藥性細菌感染，將延長3到5倍的住院時間；疫情期間疾管署醫院感染管制與抗藥性監測系統 （THAS）2022年第一季監測報告亦顯示，加護病房患者病原體檢驗報告中，部分細菌抗藥性比例激增至9成。若抗生素抗藥性問題持續延燒，2050年台灣每5人恐將有1人，因抗藥性細菌感染而死亡。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，台大也觀察到這波新冠疫情以來，重症病房的抗藥性細菌感染增加，主因是台大幾乎多收治合併癌症等重症確診病患，因此用藥較為複雜，就容易產生抗藥性細菌感染。她也強調，感染症的治療應重視精準治療四大原則，「對症下藥」、「究因解決」、「因人而異」、「因時制宜」，合理使用抗生素以降低抗生素抗藥性的發生。

此外，台灣感染症醫學會理事長王復德表示，施行抗生素管理及感染管制措施可有效減少18％抗藥性細菌導致的死亡，但這些措施需仰賴感染科醫師介入，偏偏國內超過半數區域醫院感染科醫師僅1位。

「台灣的感染科快要無人可用！」王復德指出。感染症專科醫師報考人數逐年下滑，2021年還有46人，到了2021年僅剩下20位，還曾掉到20人以下，出現嚴重人才荒。

王鶴健認為，在重症照護中，有賴重症專科醫師、感染科醫師及臨床藥師的多專科團隊通力合作，方能提供患者最佳化的治療。建議未來健保應訂定「醫療機構感染管制作業」納入給付項目，補足抗疫神隊友員額，以免感染科陷入人才荒。

疾管署長周志浩指出，抗生素快無藥可用是全球性問題，因為研發成本高，很少有藥廠願意投入，FDA資料顯示已經超過35年都沒有新機轉抗生素問世，民眾有疫苗可打就盡量接種，也可以減少抗藥性問題發生。他更宣導『四不一要』，包含「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。