五位民眾黨立委遭自稱前助理的匿名者爆料，被要求「捐出人頭助理」，對此，民眾黨總召邱臣遠16日回應，聘請的助理都合乎立院內部規定，針對這些不實指控還有爆料，黨團會盡快採取相關法律行動來提告。

邱臣遠16日與台北市長柯文哲一同出席「Meet Taipei創新創業嘉年華」，對於民眾黨遭爆料捐出人頭助理，邱臣遠先表示，早上已經回應過，民眾黨團並沒有人頭助理問題，所有聘請的助理都是合乎立院內部規定，實際進行國會工作與幫助立法委員問政需求，針對這些不實的指控還有爆料，黨團會盡快採取相關法律行動來提告跟後續處理。

邱臣遠也說，民眾黨相關決策過程都會通過大家討論，立院工作部分，主席柯文哲非常尊重黨團自主，黨團有任何決議都會經過討論，達到共識才會進行。

至於助理是否有混用情形，邱臣遠也表示，立院工作琳瑯滿目、法案、選服、議題研究、記者會、包括預算提案還有相關委員會盯場等，我們所有助理都是符合相關立院內規，助理工作範圍包括工作內容都是國會部分為主，沒有所謂人頭助理問題。

有媒體詢問是否考慮秀出扣繳憑單化解外界疑慮，邱臣遠則說，這有個人薪資資訊保護問題，對於這些不實指控，我們會有相關法律工作以正視聽，提告對象目前正在跟律師研究，最後被問到現在多少助理，邱也表示，國會助理本身是一個高度專業的工作，聘任本來就不容易，細節需要確認，現在沒辦法馬上回答。