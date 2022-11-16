台東暖男廚師招待縣內經濟弱勢家戶享用鐵板燒。（莊哲權攝）

台東縣政府社會處舉辦公益送暖親子饗宴活動，在地著名鐵板燒今天出動所有暖男廚師及服務人員，招待縣內弱勢家戶40餘人享用鐵板燒，另外還有7-ELEVEN等企業捐贈毛毯、兒童繪本與福袋，讓弱勢戶驚喜連連，心頭暖洋洋。

台東縣政府今天舉辦「公益送暖親子饗宴」活動，大埔鐵板燒台東旗艦店特別封館，並出動所有店內的暖男廚師及服務人員，招待縣內經濟弱勢家戶40餘人，享用鐵板燒用餐，此外還有眾晟捐贈毛毯、統一超商好鄰居文教基金會及統一超商三越門市共同捐贈繪本與好禮福袋。

有些家戶說，這是他們第一次吃到鐵板燒，感到很開心，對於沒有體驗過鐵板燒的家戶兒童是很棒的體驗，雀躍之情溢於眉眼之間，拿到愛心禮的小朋友們個個笑開懷。

縣長饒慶鈴感謝這次活動的暖男廚師、統一超商及愛心人士聯合捐贈參與，期盼拋磚引玉讓更多善心人士或團體發揮愛心關懷弱勢家庭，共同推動全齡照顧的社福政策，讓號台東成為幸福城市。

大埔鐵板燒台東旗艦店店長阿倫說，自設店以來已舉辦4次暖心饗宴，為弱勢族群略盡心意，也希望拋磚引玉，鼓勵大家愛心接力，一起做公益。