海龍離岸風電計畫與東元電機（1504）16日在彰濱工業區舉行陸域降壓站統包工程簽約儀式，重要本土供應商東元指出，今年將爭取第三階段海上變電站相關工程等再生能源工程商機，並結合國際夥伴打入亞太風電市場。

海龍計畫由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，風場總裝置容量達1,044MW，可望於2025年第一季陸續併聯發電，正式商轉後將成為台灣史上最大單一風場，提供超過百萬家庭用電，而該計畫與東元合作涵蓋陸域降壓站及相關設備與陸纜建置，屆時將成為全台裝置容量最大的離岸風電陸域變電站。

海龍去年9月與東元簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議，預計於2024及2025 年分別併網海龍2A、2B與3號風場。

海龍計畫超額實踐國產化承諾，這項合作除原先肩負國產化義務的2A風場，也將與東元的統包工程範疇延伸至2B及3號風場，四台變壓器將全數在台生產製造，此外，變電站系統中包含高壓 GIS氣體絕緣開關設備、配電盤等多項重型電氣設備，也將台灣廠商製造供應，充分符合設備國產化的目標。

海龍期盼透過與東元等本土供應商的持續合作，協助離岸風電技術在地化，並實現國產化承諾，創造在地就業機會與商機。

東元電機智慧能源事業群張松鑌總經理表示，東元已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程合約，今年將爭取第三階段海上變電站相關工程、及儲能系統等再生能源的工程商機，要為台灣離岸風電在地化，紮下穩固基礎。