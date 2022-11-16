中碳公司（1723）近兩年通過溫室氣體盤查、以及主要產品碳足跡查證，並在節能減碳及推動環境保護工作，不遺餘力，獲得「國家企業環保獎」銅級獎的肯定。

中碳16日表示，行政院環保署15日舉辦第4屆「國家企業環保獎」頒獎典禮，中鋼碳素化學公司獲得製造業組「銅級獎」殊榮，由中碳公司副總經理曾文良代表，接受環保署署長張子敬頒獎。

中碳說，「國家企業環保獎」是環保署為促進企業善盡企業社會責任，推動環境保護工作所設立，是企業推動環境保護的最高榮譽獎項。中碳公司自86年起，陸續推動環境、安全及能源管理系統，以系統化的管理制度執行環境保護、職災預防及節能改善措施等工作，並積極參與地方環境教育活動，例如淨灘、植樹及掃街等。

此外，中碳公司近兩年通過溫室氣體盤查及主要產品碳足跡查證，並在節能減碳及推動環境保護工作不遺餘力，因而獲得「國家企業環保獎」銅級獎肯定。

中碳表示，打造環境永續的低碳綠色工廠，是推動ESG的重要使命之一，中碳公司長期致力於節能減廢、採用清潔能源、推行綠色採購、投資污染防制設備等，近期更積極規劃減碳路徑，訂定短、中、長期具體減碳目標，並投入各項節能減碳技術研發與設備投資，以達成2050碳中和目標努力邁進。

中碳說，面對近年來ESG（環境、社會及公司治理）發展浪潮，中碳公司將再接再厲投入更多社會公益與環保工作，不僅展現永續經營的決心，也能成為社會進步共好的動力，提升台灣精碳產業競爭力，善盡企業社會責任。