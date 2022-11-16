受庫存調整、需求降溫、下單減緩影響，國內加工絲產業整體稼動率降至5-6成，已不符生產成本，宏洲（1413）、宏益（1452）、聯發紡（1459）等廠第三季本業已虧損。在下游客戶庫存仍高、調整期還要一段時間，市場指出，加工絲廠第四季本業恐持續下滑探底。

加工絲業者預期，這波調整期將延續至明年上半年。

在生產規模縮減、電費上漲下，加工絲廠第三季的營業毛利率、營益率都是下跌的；面對庫存調整仍嚴峻，加上稼動率持續走低，加工絲廠預期，第四季的營運恐比第三季還差。

在下游客戶訂單持續縮手，大眾及規格化產品又面臨大陸、東南亞的搶市，加工絲廠指出，原本預期產業景氣會在明年第一季落底，但在越南等地加工絲產業崛起下，台灣的加工絲產業景氣要回溫，至少要等到明年第二季。

宏洲、宏益表示，將爭取更多複合紗、特殊紗、少量多樣等高端產品訂單來提升獲利能力。