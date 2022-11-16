金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲（左）頒發「永續報告-傳統製造業-第一類白金級」由中聯資源董事長張鴻昌接受表揚。（柯宗緯翻攝）

台灣企業永續獎頒獎典禮今（16）日登場，其中「台灣十大永續典範企業獎」得主出爐，中鋼公司在永續綜合績效的亮眼表現下，第7度榮獲最高榮譽，中鋼總經理王錫欽接受考試院院長黃榮村頒獎。值得一提的是，中鋼集團總計囊括17項大獎，展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。

中鋼指出，公司在推動ESG成果完整在企業永續報告書中展現，不僅在台灣企業永續獎評比中獲頒「永續報告書獎白金級」，也獲得全球企業永續獎之「永續報告書獎銅獎」。

此外，在單項績效獎部分，中鋼更一舉拿下「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續供應鏈領袖獎」等7座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審高度讚賞及肯定。

為響應倡全球淨零碳排議，中鋼去年2月設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，並完成2050年邁向碳中和的路徑規畫，以短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」2階段，並依資源條件、成本有效及高級鋼生產能力考量，選擇最適合路徑。

至於整體減碳工作，短程加大力度提升能源效率，以及使用再生能源；中程部分以高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體代替噴煤、鋼化聯產、轉爐增用廢鋼等方案同時推動；長程方面則與全球先進鋼廠同步，規畫全氫能冶煉製程、以CCS技術將低碳高爐轉化為零碳高爐等策略方向，並已著手布局所需技術及資源。

此外，中聯資源榮獲「永續報告—傳統製造業—第一類白金級」獎項，由中聯資源董事長張鴻昌接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲頒獎，此殊榮顯現中聯資源致力永續發展的努力及成果獲得高度肯定。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼強調，將以「高值化精緻鋼廠」及「綠能產業」作為下一個50年的經營發展雙主軸，未來持續致力環保減碳、社會共榮及打造鋼鐵韌性的全球卓越企業目標前行，善盡企業社會責任。