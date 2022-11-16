對於「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本周與「館長」陳之漢同台一事，桃園永豐雲豹籃球隊特別16日在臉書發表嚴正聲明，強調霍華德不是館長品牌的代言人：

「桃園永豐雲豹隊與館長陳之漢之成吉思汗訓練中心為館長與雲豹隊團隊合作，非霍華德個人在台代言品牌，若有任何疑問與需求，請洽詢桃園永豐雲豹隊。」

館長最近因為雲豹主場一事在網路開砲，但魔獸很快就找上館長「相見歡」，雙方合影、氣氛融洽，館長也獲贈霍華德球衣，稱讚他的巨星風範與親和力。兩人同框也可能引發外界誤會，館長的「成吉思汗訓練中心」雖與雲豹球團合作，不過霍華德之間沒有合作關係，霍華德只是桃園雲豹的球員。

距離霍華德T1首秀愈來愈近，他也在IG寫道：「第一次與雲豹大家庭練球太成功！首場賽事即將到來，桃園雲豹準備好了！準備看”超人”飛翔的球迷快留言！」霍華德表示將在周六的賽事帶回昔日的12號英姿，這是他在NBA魔術隊時期使用的背號。球迷紛紛留言打氣：來個40分、20籃板大賺一筆吧！