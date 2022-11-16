新北市蘆洲警方日前在巡邏時，發現有名騎著機車的36歲李姓男子一見到警方猶如驚弓之鳥，試圖加速離開現場，巡邏員警上前攔查後，發現男子在報身分證字號時竟報的是另一位親人的號碼，當場被員警識破後陳男竟立刻推開警察，推倒警用機車逃跑，雙方追逐了約20公里後，李男才被警方壓制帶回調查，果然發現他是毒品通緝犯，訊後依妨害公務移送法辦，並依毒品通緝移送歸案。

這起事件發生在蘆洲區永安北路一段附近，有2名員警在當天晚間8時許在巡邏時現騎著機車、後座載著33歲季姓妻子的陳男形跡可疑，一見警方就想加速離開現場，隨即遭警方攔下盤查；起初陳男佯裝配合，並報出一組身分證字號，但警方當下卻查出這組身分證字號的擁有者長相並非陳男，懷疑並非陳男所有。

陳男一開始還極力強調自己就是身分證字號本人，但員警見他仍在狡辯因此打算將他帶回調查，這時陳男發現抵賴不掉竟推開員警、推倒警用機車，把妻子丟在原地拔腿就跑，員警也立即展開追捕，並呼叫線上警力支援，最後在距離現場約20公里處追上對方，陳男這時還在拚命抵抗，結果被警方壓制在地逮捕。

追逐過程中陳男以及員警皆未受傷，帶回調查後更發現原來陳男已被士林地檢署發布毒品通緝，如今不僅遭逮捕歸案，他又因拒捕再多加一條妨礙公務，全案依妨害公務移送新北地檢署偵辦，並依毒品通緝移送士林地檢歸案。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！