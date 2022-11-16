ABC-KY 瑞磁生技(6598)今(16)日表示，目前在手訂單能見度良好，正向看待今、明年營運展望。由於美國針對高目標數的檢測給付上限可能做出重大調整，公司將加速相關業務的推廣與行銷。

瑞磁生技美國營運中心執行長Chris Bernard表示，美國市場的新冠肺炎檢測需求持續下滑，政府同時正考慮縮限高目標數的檢測給付上限，對於缺乏彈性保險給付申請機制的廠商是一個危險信號，而這正是公司可以快速發展的機會。

Chris Bernard進一步表示，瑞磁的營運模式採取平台授權與體外診斷試劑(IVD)銷售雙軌並進。目前授權客戶的營收貢獻穩定，因此，經營團隊明年營運重心將推進IVD業務的加速成長。

目前瑞磁已經與6大全球知名檢測廠商洽談共同行銷方案，透過持續性的溝通將鎖定至少美國1家、美國以外1家作為主要合作夥伴，透過產品特性互補，以及對方既有的高知名度，為公司銷售團隊營造更有利的行銷環境。

新產品開發方面，瑞磁對傳染病檢測產品的開發策略，將聚焦於具市場差異化的利基產品，並先以RUO版本進入市場，根據市場反饋再進行美國FDA 510k的申請規劃。明年目標將推出真菌檢測試劑(Fungal)、性傳染病檢測試劑(STI)二項RUO用檢測新品。

目前真菌特異性分析試劑ASR已開發完成28項，瑞磁委任John Hopkins University Hospital團隊合作開發RUO版本的應用與推廣，預期2023年下半年進入市場，性傳染病檢測STI預計2023年下半年推出，2024年上半年則再推出性傳染病結合抗藥性基因的同步檢測試劑(STI+AMR)，皆採取RUO模式率先卡位市場。