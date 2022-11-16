終端客戶持續去化庫存，凡甲(3526)總經理張一偉表示，目前產業修正中，第4季會衰退，不過伺服器可能由明年第2季起有蠻有的成長，車用也有持續高成長，隨著非NB產品比重提升，對2023年毛利率是正向發展。

凡甲今天下午參加櫃買業績發表會，凡甲近幾年將產品重心轉向伺服器及電動車，主要產品為伺服器高功率/高速連接器及連接線、車用及NB連接器，其中伺服器連接器以高功率導電及高頻連接器為主，客戶涵蓋美國Google、亞馬遜、Dell、微軟、阿里巴巴及騰訊等；電動車則是BMS相關連接器，客戶包括大陸比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠，以及Audi(奧迪)、福斯汽車等，以及充電樁的連接器等。

凡甲總經理張一偉表示，全球新能源車銷售及滲透率持續提升，從2020年的293.19萬輛(滲透率約3.81%)逐年成長至2022年、998.64萬輛(滲透率12.78%)，預估2023年到2025年新能源車銷量將成長至1414.87萬輛、1801.08萬輛及2346.74萬輛，滲透率也逐年上升至17.59%、21.74%、27.47%；其中大陸新能車市場方面，今年大陸新能源車銷售預估可達650.5萬輛，滲透率約23.93%，預估2023年到2025年銷售預估為988.8萬輛(滲透率35.16%)、1221.74萬輛(滲透率為42%)及1504.64萬輛(滲透率為50%)。

在伺服器方面，根據DIGITIMES Research預估，今年全球伺服器出貨量約1807.3萬台，年成長率約6.3%，2023年到2027將逐年成長，分別達1901.3萬台(年成長率5.2%)、2013.5萬台(年成長率5.9%)、2138.3萬台(年成長率6.2%)、2279.4萬台(年成長率6.6%)、2434.4萬台(年成長率6.68%)。

凡甲第3季合併營收為6.42億元，季增22.45%，年減5.45%，營業毛利為3.06億元，季增31.27%，年減2.39%，單季合併毛利率為47.64%，年增1.49個百分點，稅後盈餘為1.8億元，季增50.95%，年增15.77%，累計前3季稅後盈餘為4.54億元，年減4.23%，每股盈餘為7.73元。

展望未來，張一偉表示，NB單機連接器搭載數量持續減少，且宅經濟消費熱潮消退，以致全球NB市場將持續衰退，客戶還在去化庫存，這幾年壓力還是蠻大的，伺服器方面，隨著2023年Intel及AMD新平台的推出，全球伺服器市場將持續成長，為達成2050年全球淨零碳排目標，全球電動車市場將持續高成長，目前產業修正中，今年第4季及明年第1季、第2季還在客戶庫存調整，預估第4季會衰退，但2023年獲利依產品組合來看，非NB產品比重提升對毛利率是正向發展。