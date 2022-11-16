大陸氣質女星高圓圓和趙又廷結婚8年，生下一女Rhea，雖然已經42歲了，仍保有少女般的外貌以及纖細身材，這些年她雖減少在幕前曝光，一有新動態仍常引起網友注意，近來金雞獎後台採訪時，正面拍攝的死亡角度，讓粉絲發現她的髮際線很高，眼角細紋和法令紋盡顯老態。不過，近來狗仔捕捉到高圓圓赴中醫館的天然美貌大逆轉，同樣無濾鏡照樣美翻，掀起網友好評不斷。

畫面中，素顏狀態的高圓圓私下獨自前往中醫館，身穿寬鬆外套搭配一條牛仔褲，在診所外面時推不太開門，好險身旁有一名好心的男士協助，她連忙向對方致謝，在她行走過程中，可見她的臉部氣色超好，一舉一動還難掩仙女氣質，後來高圓圓看診完畢時，不知是否發現有人在偷拍，手裡抱著保溫杯就快步返回車內。

對此，網友被高圓圓的美貌狙擊，紛紛讚她：「如同18歲」、「高圓圓稱得上是素顏女神」、「被稱為女神不是沒有原因的」。

其實，高圓圓的素顏狀態常成為話題，不管是工作室或是被狗仔偷拍，緊緻無瑕疵的肌膚上，畫面美到零死角，但女神難免躲不開歲月的痕跡，偶爾會被網友發現到幾根白髮，甚至挨批「變老」，對此，她坦言每天起床都會照鏡子，她心裡很清楚這件事，不過她也強調演員配合角色調整自我，遠比維持容貌更為重要。