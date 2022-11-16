有民眾於上個月22日在三民區澄清路上，發現一輛黑色轎車停在公車停靠區內，拍下照片檢舉，但最後卻收到高雄市警局「違規事實不明確」，無法舉發的回覆，對此，警方給出「不罰原因」，由於該案民眾提供的檢舉影像僅2張照片，且沒有公車站牌的攝錄畫面，難以確認該車是否停於10公尺範圍內，舉發恐有爭議。

一輛黑色轎車停於三民區澄清路上，車尾落在公車停靠區內，有民眾發現後於10月22日下午3時許拍下此照片，依照違反公共汽車招呼站10公尺內禁止停車的規定，向高雄市政府警察局檢舉，但後來收到警方回覆，內文寫著「因該案違規事實不明確(未拍攝到公車招呼站)，故無法舉發」，讓他不解「違規檢舉 限縮再限縮？」，並把照片PO上「翻轉台灣交通違規交流社團」，引起議論。

對此，轄區三民二分局表示，針對民眾陳情警政信箱的交通違規案件，就檢舉相關影片、相片事實內容，需有完整蒐錄違規行為、日期時間及車牌號碼清晰等，審慎客觀認定有無明顯違規事實，以維民眾權益。

警方解釋，依據交通部2018年6月21日函釋，有關公車招呼站10公尺的認定，應以公車站牌為中心，前後延伸各算10公尺；如有數個站牌，則應以兩側之站牌為起算點。因此該案民眾提供的檢舉影像僅2張照片，且沒有公車站牌的攝錄畫面，難以確認該車是否停於10公尺範圍內，舉發恐有爭議，因此不舉發。

警方也說，有關汽車停放於公車停靠區，違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款的停車時間、位置、方式、車種不依規定。由於檢舉違規項目限縮，民眾需報案由警方到場處理。