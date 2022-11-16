2022卡達世界盃倒數5天！台灣運彩提供23項「冠軍及特別項目」投注，先前開盤的「世界盃冠軍」投注金額已破千萬，而首輪分組預賽亞洲國家都將陷入苦戰。

台灣運採今日小組賽第一輪16場賽事「單場投注」全數開盤，提供最多26種投注玩法，包含不讓分、讓分、單雙、大小(1.5、2.5、3.5)、主隊大小(1.5、2.5、3.5)、客隊大小(1.5、2.5、3.5)、上半場大小(0.5、1.5)、總進球數、正確進球數、客隊正確進球數、主隊正確進球數、正確比數、上半場正確比數、雙勝(不讓分、讓分、上半場不讓分)、得分較高半場、半全場賽果及兩隊是否都進球等，無論是一日球迷或是資深球迷，都可以選擇自己喜愛的玩法。投注滿2,000元，上網登錄就可參與抽獎，有機會把保時捷或是8.88萬元帶回家。

台灣運彩提供第一輪小組賽，本屆第一場賽事將由地主卡達面對厄瓜多，地主卡達不讓分賠率2.70倍高於厄瓜多的2.00倍，有可能會在本屆賽事出師不利。台灣民眾最關心的日、韓兩支球隊，藍武士日本將在11/23對上德國坦克，籤運不佳的日本可能被輾壓的機率頗高，不讓分賠率日本5.75倍、德國1.30倍、和局3.75倍；由孫興慜領軍的韓國，首戰同樣遇到強敵烏拉圭預計勝率也不高，韓國不讓分賠率4.50倍、烏拉圭1.55倍、和局3.00倍。更多2022世界盃小組賽賠率及玩法，請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。