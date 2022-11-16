桃園市復興區農會率團赴台南市參訪代養家園，盼舒緩收容空間也能增加動物福利。（桃園市動保處提供／呂筱蟬桃園傳真）

全台各縣市動保園區面臨收容壓力，桃園市動保處與中華民國保護動物協會合作「狗來富計畫」，由協會協助媒合代養家園，日前復興區農會率團赴台南參訪代養果園，果園主人每月可獲得代養犬隻每隻500元費用，狗兒也可協助看守果園防止獼猴危害，創造舒緩收容空間、增進動物福利、增加代養家園收入三贏局面。

拉拉山是全台知名水蜜桃產區，但山區猴害常讓果農謀受損失，復興區農會總幹事高理忠說，為防止農作物遭獼猴破壞，同時增進果農保育觀念，養狗驅趕是最普遍的做法，帶領果農前往台南左鎮參訪狗來富計畫代養果園，該果園代養59隻狗，看到原本生活在狹小收容所的狗如今擁有開闊生活空間，果園主人能獲得代養費外，不僅能保護果園收成，也增加收入來源，實際參訪後雪霧鬧有2名農戶有意願，相關單位將安排今日會勘評估場地是否適合。

桃園市動保處長王得吉表示，狗來富計畫將由保護動物協會從動保園區挑選收容犬隻，也會協助訓犬，另將輔導代養家園犬舍修繕並提供飼料、醫療用品、補助代養費等，協會每月將安排志工探訪，確保犬隻獲得良善照顧及關愛，維護犬隻基本需求及福利。

他也說，希望從多元管道舒緩動保園區的收容壓力，這些犬隻將會是非常好的工作犬，民眾若對代養家園有興趣的話，可電洽02–26193412林小姐，保護動物協會將派專人實地訪查評估環境，每戶最少以代養10隻狗為原則。