「青少年輕生率高是因為高樓多？衛福部司長在講什麼？」針對衛福部心理健康司長諶立中在聯合國兒權公約國際審查上，談到青少年輕生事件增多時，諶立中竟回「是高樓太多」，中廣董事長趙少康痛批明顯邏輯不通，就像車禍怪車多，那要這個司長、要這個政府有什麼用呢？

趙少康今(16日)在臉書發文表示，青少年輕生率可以談的面向廣泛，可能是教育制度出了問題、課綱跟升學方法亂改，導致學生無所適從，讓大家負擔更重、課業壓力更重，這才是應該關注的問題。應該從可改變的、可精進的措施著手，如果只是怪「樓太高」，要這個司長做什麼？

「關鍵問題不是輕生的方法，而是為什麼輕生，如何防治、如何輔導，這才是關鍵問題！」趙少康強調，就像交通車禍，你不能怪車多，是要去思考怎麼減少酒駕、標線標號有沒有問題，這才是解決問題的方法，否則要這個政府又有什麼用呢？

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珍惜生命，輕生不能解決問題，生命一定可以找到出路。

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