澎湃新聞16日報導，中共中央紀委國家監委網站16日15時許發布消息稱，西藏自治區人大常委會副主任紀國剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。11月以來，已有4名副省部級以上黨政官員相繼被查，累計今年落馬中管幹部已達29人。

紀國剛，男，漢族，1962年8月生，吉林延吉人，1984年12月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，在職研究生學歷，經濟學博士。

他早年在國家計委、國家發展改革委工作，曾任國家發展改革委固定資產投資司副司長、國家發展改革委固定資產投資司巡視員等，2012年出任西藏自治區發展和改革委員會黨組書記、副主任，2013年起任自治區政府黨組成員，自治區發展和改革委員會黨組副書記、主任。2016年，紀國剛出任西藏自治區人大常委會副主任。

今年11月以來，已先後有中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生，遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉3名中管幹部被查。

今年以來，包括紀國剛在內，已有29名中管幹部被查。