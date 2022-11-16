女星羅巧倫在本土劇《黃金歲月》飾演小三「黃雪琴」，不僅狠搶閨密老公，還疑似懷上男友小孩，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，3月時她透露自己有去凍卵，不過因為卵巢早衰，卵子庫存量少導致凍卵結果不理想，但她還是會繼續嘗試凍卵，近日她在臉書開心宣布總算成功，讓許多朋友粉絲都為她感到高興。

羅巧倫近日進行取卵手術，她遠赴台中幾天，今（16日）和大家宣布喜訊：「謝謝大家為我的禱告，意想不到的竟然有抽到兩顆卵，雖然有一點點出血，但真的是開心的不得了，以現在的狀況，還取得到卵，真的太感恩了，感謝主，感謝每一個真心為我禱告的朋友」，照片中羅巧倫換上手術衣，臉上化著淡妝朝鏡頭露出笑容。

她透露自己手術前有不斷禱告，心裡覺得很平安放心，且這次取完卵可以休息一下下，許多演藝圈好友留言鼓勵「Ya..好開心」、「辛苦欸~但終於有收穫了，恭喜」、「為妳守望禱告」、「感覺妳好辛苦….」，粉絲也祝福「我知道妳已經很努力了，這一路上真的很辛苦，寶寶總有一天一定會來的」。

羅巧倫2019發現罹患子宮肌瘤卵巢早衰症，當時38歲的她被診斷卵巢功能已經50歲，這件事情對她打擊很大，且之後只會越來越糟，不會越來越好，未來可能40歲時就有可能停經，想要孩子的她只能立刻著手凍卵，她從2021年就有凍卵計畫，不料過程卻沒這麼順利，這次總算成功讓許多粉絲都為她開心。