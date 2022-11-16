股神巴菲特旗下波克夏砸41億美元（約台幣1275億元）買進台積電ADR股票，激勵台積電ADR重返80美元大關。財信傳媒董事長謝金河表示，這次台積電在「去台化」最脆弱時候，巴菲特押台積電有如天降甘霖，在台灣困難的關鍵時刻，總會出現神奇的力量；巴菲特其實很少投資亞洲市場，不過，在2020年悄悄買進日本五大商社後，股價最少都漲一倍以上，台積電未來的上檔空間值得期待。

據波克夏公司14日提交的申報資料顯示，截至9月底總共持有6010萬股台積電美股存託憑證（ADR），總投資金額超過41億美元。

此外，知名對沖基金老虎全球（Tiger Global）上季買進132萬股台積電ADR，橋水（Bridgewater）也敲進20.67萬股。根據機構法人提供的申報資料，上季所有投資基金總共狂買6214萬股的台積電ADR。

謝金河在臉書以「關鍵時刻，台灣總會出現神奇的力量：巴菲特押台積電！」為題發文指出，巴菲特投資台積電，這是直接加持台灣最大的力量，巴菲特加碼台股，勢必引來其他國際重量級基金公司加碼台股，這對台股有如增加千軍萬馬的多方力量，這次台股跌到12629點，台積電前低370元可能成為底部。

巴菲特很少投資亞洲市場，最早是中國石油及比亞迪，2008年他賣掉中石油，轉而加持比亞迪，他從8港元買入，持股比率高達20%，今年逢高賣出，比亞迪股價從333跌到161.7港元。

謝金河提到，巴菲特逢高調節比亞迪，卻大力加碼台積電，以巴菲特第三季加碼的均價來看，成本應在80美元上下，今天台積電ADR就在這個價格附近。以巴菲特買入日本五大商社後，股價最少都漲一倍以上來看，台積電未來的上檔空間值得期待。

「這次台積電陷身地緣政治旋渦中，唱衰台積的聲音不絕於耳。」謝金河認為，這次台積電在「去台化」最脆弱的時候，巴菲特有如天降及時甘霖，這是在台灣困難時刻給台灣最好的禮物。