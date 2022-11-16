高雄市水利局整治大樹舊鐵橋溼地公園，清除水生植物銀合歡。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市大樹舊鐵橋溼地公園是當地民眾的休憩景點，但近來因銀合歡等外來種植物影響生態自然環境成長，水利局已經展開清除銀合歡的作業，預計於明年農曆年前完工，保護生態區與野鳥棲息。

為了讓民眾可以更貼近溼地生態，高市府水利局今年將針對溼地做清疏工程，重整溼地，保護動植物棲息地的生態環境，讓民眾可以更親近自然生態。

水利局16日表示，自八八風災後，為維持生態環境及當地動植物棲地，水利局把舊鐵橋區分為開放區域與保護區域，開放區域供民眾平時休憩活動，保護區域則維持低開發的自然生態，隨著時間推移，保護區域內已成功吸引水雉等保育鳥類築巢，卻也同時因銀合歡等外來種植物影響生態自然環境成長。

水利局說明，此溼地整理的設計過程不斷與舊鐵橋協會、高雄市野鳥學會及在地專業團體討論，在不破壞原有溼地生態條件下，決定移除現況銀合歡及生態池表面覆蓋的水生植物，讓生態保護區的景觀重現並升級原有的淨化水質功能，使溼地生態環境更多元。工程已經於今年11月初開工，並於明年農曆年前完工。施工期間有機具進出，請民眾盡量避免靠近工區，以免發生危險。