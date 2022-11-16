全國學生音樂比賽屏東初賽甫落幕，全屏唯一主攻國樂的東港高中附設國中音樂班再度拿下特優，不僅為國中組唯一特優，也再次取得明年總決賽門票。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

全國學生音樂比賽屏東初賽甫落幕，全屏唯一主攻國樂的東港高中附設國中音樂班再度拿下特優，不僅為國中組唯一特優，也再次取得明年總決賽門票。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

全國學生音樂比賽屏東初賽甫落幕，全屏唯一主攻國樂的東港高中附設國中音樂班再度拿下特優，不僅為國中組唯一特優，也再次「戰勝自己」取得明年總決賽門票；該音樂班成立13年來，已參加10次總決賽拿下5次特優、3次優等，成績斐然堪稱常勝軍。

音樂班老師方宣雅指出，全國音樂比賽有分音樂班及社團2種類別，所以就國樂而言，對手就是自己，而以往年的經驗，學生們會有「一定會贏」的錯覺，導致在練習時會出現鬆散狀況，而今年這樣的狀況特別明顯，尤其是移地訓練時，在空曠的活動中心就可聽見漏洞百出。

方宣雅說，音樂班成立至今，參加11次初賽拿到7次特優、4次優等，並全都進入決賽，但2020年、2021年因疫情影響決賽停辦，所以總決賽只參加8次，不過整體看來也都拿到好成績，共有5次特優、3次優等，不過這也造成學生們不夠謹慎面對。

方宣雅說，去年初賽僅拿到優等，學生都嚇了一跳，經檢討後除認為因疫情停辦2年而少了大型比賽的經驗外，更重要的就是疏於練習，之前學長姊留下的好成績對他們來說不再僅是招牌靠山，而是成了「不能拆掉金字招牌」的壓力。

方宣雅笑說，學生有這個壓力是好的，他們為了今年的初賽，整整準備了一年，學長姊會帶著學弟妹趁午休時間加緊練習，最後他們不負眾望又奪回特優，學生們很開心又再度擦亮音樂班的金字招牌，而她為學生們戰勝自己而驕傲。

東港高中附設國中部音樂班為承襲傳統精神，13年前將音樂班轉型專攻國樂，且以交響樂的素質及規模進行教學，盼將國樂從東港帶出屏東讓大家看見，而今全校師生都為音樂班瘋狂，只要音樂班在演藝廳表演，大家都爭相參加。