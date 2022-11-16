嘉義市紅毛埤女畫會成員共同開畫展。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市紅毛埤女畫會成員導覽畫展。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市紅毛埤女畫會展出「藝情下的獨白」畫展。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

成立17年的「嘉義市紅毛埤女畫會」即日起至11月20日，在嘉義市文化局文化藝廊開畫展，展出56幅會員畫友在疫情期間的作品，嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長出席開幕活動，畫家陳哲稱讚觀賞畫作沉浸在幸福氛圍。

嘉義市紅毛埤女畫會此次舉辦「藝情下的獨白」畫展，陳淑慧副市長16日與陳哲、葉茂雄以及尹信方等畫家一同欣賞畫作，她盛讚女畫會的畫品充滿溫柔氣質，也歡迎更多人到場賞畫，沉靜心靈。

嘉義市紅毛埤女畫會理事長李霜華表示，女畫會成員來自嘉義市各個領域的女性，因為愛好藝術，雖然平日忙於事業家務，仍利用閒餘創作、鑽研畫藝，且積極參加比賽與展出，多年來也走訪世界各個城市，作為創作的題材。

李霜華說，新冠肺炎疫情嚴重，打亂了全世界的生活模式與節奏，也阻隔了人與人之間的互聯與互動下，畫會成員就潛心創作，與畫對話，此次展出的每一幅作品，就是這樣產生的，是疫情下的獨白，期待能獲得觀畫者共鳴。

陳哲說，嘉義市紅毛埤女畫會成員不僅懂得繪畫，還將藝術帶來的喜悅融入生活，將平日旅行、遊玩的風景地點取材所得的觀察，融入畫中，畫會氣氛顯露活潑快樂，從畫裡都能感受到「幸福的氛圍」。

陳淑慧表示，嘉義市紅毛埤女畫會經常展出，展現了蓬勃的創作能量，本次展覽的作品由28位成員帶來56幅精選油畫創作，透過她們的畫筆，帶領觀眾認識世界各地的風光，非常精采。

今天展覽開幕，畫會成員表演「因為有你，因為有我」的手語舞蹈，場面熱鬧溫馨。