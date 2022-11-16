高雄正修科技大學14度獲選為中國工程師學會「產學合作績優單位」，校長龔瑞璋說，這項殊榮代表正修與業界結合密切，也代表正修以培育產業需求人才為教學目標，在職場的競爭力，比其他學校要強得多。

龔瑞璋表示，正修科大致力培育產業新尖兵，鼓勵教師將研發成果結合產業需求，推動產學合作有成；今年是學校連續28年、第14次再次獲頒此項殊榮，產學合作績效再創高峰。

龔瑞璋指出，「落實產學合作，減少學用落差」，是正修創校以來的重要宗旨，長年以來，在全校師生共同努力下，整合校內資源，導入先進設備，建立具有特色之國家認證實驗室，推動技術移轉與強化智財管理，活絡教師產學媒合機制等，都是在營造產學環境之創舉。

龔瑞璋欣喜地說，正修科大能從上百所大學激烈競爭中脫穎而出，是經年累月投入產研智慧心力的成果，「這是大家努力得來的殊榮」；正修攜手產學研發並強化與區域產業連結，積極爭取與區域產業建立密切的產學合作關係，擴展產學廣度與深度，致使全校產學成果不斷提升。

中國工程師學會創會迄今111年，為國內歷史最悠久、最具規模的工程學術團體，為表彰我國在各工程領域有卓越貢獻或對該學會有重大貢獻者，設立多類獎項，這次年會以「川流時代、工程初心」為主題，理事長施義芳期許工程界在變化不停的時代裡，每位工程人都能保有當初投身工程界為人類建設更美好未來的初心。