台東縣政府今舉辦清潔隊員節慶祝活動，頒獎表揚17位優良清潔隊員，縣長饒慶鈴感謝清潔隊員們無論颳風下雨或烈日，仍堅守崗位辛勞維護縣內環境及各項環保工作，提供縣民乾淨、友善、舒適的生活環境。

饒慶鈴表示，在慶祝清潔隊員節的今天，特別表揚為環境衛生清潔努力付出的隊員、各鄉鎮市公所及村里長等好夥伴，尤其，這3年來的疫情期間，只要看到環保局消毒大隊或各鄉鎮清潔隊進行清消作業，民眾就安心了。

饒慶鈴指出，守護環境一直是縣府重視的工作，4年來積極推廣部落低碳遊程、也長期與學校合作推動環境教育課程，今年辦理8場次「守護海洋~減塑淨灘行動」，撿拾垃圾量達145公斤。

此外，全縣環境清潔競賽成績出爐，鄉鎮市第1組由池上鄉已經蟬聯13次冠軍，在環境整潔、綠美化及公廁維護上皆備受肯定；另外於9月份乾電池回收競賽各公所清潔隊參與情形踴躍，此次競賽乾電池回收共5892公斤，比去年同期增加841.3％。

台東縣優良清潔隊員獲獎名單：陳忠義、羅忠興、廖春明、黃長順、黃建閔、尤昇輝、李育瑞、王冠德、潘君輝、胡智博、福度兒黎外、余明光、徐永清、陳羿臣、蘇宜宏、董昌隆、吳佳濃。