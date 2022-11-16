景氣轉向、訂單減少，製造業先遭殃！據勞動部統計指出，本周無薪假（減班休息）較上周增加85家、1068人，其中製造業就增加757人，勞動部官員表示，製造業近期漸漸增加，本期也有工具廠商從實施50多人，但因訂單未見改善，再增加成240多人，確實有些廠商受影響。

據統計，本周共有2567家、1萬6850人實施無薪假，較上周的2482家、1萬5782人，增加85家、1068人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本周無薪假人數增加主要為製造業、增加757人，其中有某家工具機業者原本僅針對某產線實施減班休息，但訂單未見改善，因此擴大實施成240餘人，也有部分為五金業者及汽機車零組件業者，製造業近幾期緩步增加，也已提供名單予經濟部做後續輔導。

黃維琛說，雖然邊境解封，但受到機位限制、旅遊產品仍受限，因此旅行業者仍較保守，且多與勞工簽訂減班休息協議至年底，「預計年底轉機會再現」。