「2022幸福企業」名單出爐！房仲第一品牌「永慶房屋」再度獲頒「金獎」肯定，也是繼9月獲得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」後，幸福職場認證再加一！永慶經紀人不僅有前9個月每月5萬收入保障、每人每年最高250萬的幸福成家基金可以爭取，還推出彈性工作8小時，有效降低經紀人工時，讓員工「薪」福超有感！

優渥人資政策受肯定 永慶「幸福企業」實至名歸

《1111人力銀行》日前公布「2022幸福企業」得獎名單，將「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」、「吃喝玩樂」等職場指標納入評選。經過綜合評選，在近1700家企業中舉，僅有320家企業入選「金獎」，除了薪資表現相對業界更優渥之外，員工福利也是重要評比項目！期待求職者能從金獎名單中，找到薪資高、福利優的好工作。

永慶房屋人資資深經理陳繼先分享，永慶房屋為實質支持新鮮人及轉職者順利就業、創造高薪，永慶在入職任用、員工培訓、升遷加薪上，都制定了完整且富彈性的政策。房仲經紀人不只有「前9個月每月5萬收入保障」，不綁約、不扣款、不爆肝，助新人不須擔心業績、全力衝刺學習。還有「一對一師徒制」以及「360小時專業訓練」，所有新人都有學長姊從旁指導，讓經紀人能一次掌握專業知識和實務經驗，快速上手業務工作，打造新進員工最安心的友善職場環境。

助員工「薪」福成家！2021共發1.1億額外獎金

除了新人擁有完整保障，在員工最關心的薪獎回饋上，永慶超優渥的薪獎制度也備受讚譽。陳繼先表示，永慶不只連續五年為總部行政人員加薪，2022年平均調幅7%，也為第一線服務客戶的經紀人，制定了業界最優渥的薪獎制度！經紀人只要完成每日工作目標，就能獲得「永者幣」獎勵，可以在「永者商城」兌換家電、電影票、禮券等商品，等同變相加薪、創造每日工作動力！

此外，永慶經紀人升遷加薪不受年資限制，「月月晉升」制度只要業績達標，每個月都有晉升機會，除了業績獎金，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」及海外旅遊獎勵可以爭取，去年永慶即大方發出1.1億元「幸福成家基金」，超過500位經紀人受惠，讓許多永慶新秀都能在第一年就突破百萬年薪！根據永慶統計，入職滿3年的永慶經紀人，超過4成夥伴成功買房，成為永慶幸福「薪」制度的最佳見證。

永慶經紀人除了業績獎金，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取，去年永慶即大方發出1.1億元獎金，超過500位經紀人受惠。(圖/永慶房屋提供)

彈性工作8小時、運動企業認證 打造健康幸福職場

後疫情時代，求職者不只追求好「薪」情，能否助員工維持健康的身心狀態，更是幸福企業的重要指標！永慶制定「彈性工作8小時」制度，縮短房仲經紀人工時，讓經紀人能自由規劃工作與休息時間，兼顧家庭與工作，還能利用工作之餘培養自身興趣，讓個人生活及事業表現都精彩。

永慶深信「有健康、快樂的員工，才有滿意客戶」，推動「聰明工作，健康生活」的幸福職場環境，疫情前每年都會舉辦三大運動賽事，包括籃球、羽球及壘球，由各區同仁自行組隊，創造近百組團隊踴躍報名盛況，成為台灣首家且年年獲得體育署「運動企業認證」的房仲品牌。疫情期間則推出線上健走比賽、心理關懷等課程，全方位照顧員工的身體心理健康，希望經紀人在幫客戶圓滿成家的同時，也能在永慶擁有健康的圓滿人生！

永慶房屋深信有健康、快樂的員工，才有滿意的客戶，推動「聰明工作，健康生活」的幸福職場環境，年年獲教育部「運動企業認證」。(圖/永慶房屋提供)

制定完整升遷與輪調制度 永慶徵才不間斷！

「讓你的特質更有價值，是永慶房屋堅持的人資精神！」陳繼先分享，為了讓每位員工都能在永慶找到最適合自己的職涯發展道路，將人才的優勢最大化，永慶制定出完整且多元的職涯發展管道，展現對人才的重視。經紀人除了持續深化業務能力，若想挑戰管理職，可申請擔任店長、接受訓練，也能轉任集團內的核心幕僚，追求職涯新挑戰。

永慶房屋憑藉著「先誠實再成交」的精神，備受消費者讚譽，持續指名永慶房屋服務。為擴大服務版圖，永慶徵才不間斷，彈性任用制度，讓求職者可先面試、年後再報到，歡迎更多有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列。