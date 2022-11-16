柯震東（右起）、何書銘、劉國瑞、孔慶輝、曾英庭今出席新導演論壇。（金馬執委會提供）

何書銘分享為寫劇本參加韓國大媽旅遊團。（金馬執委會提供）

劉國瑞將和老師鄭保瑞一起角逐最佳劇情片。（金馬執委會提供）

曾英庭執導的《查無此心》和張鈞甯、阮經天合作。（金馬執委會提供）

金馬59今舉辦新導演論壇，入圍最佳新導演包含《黑的教育》柯震東、《海鷗來過的房間》孔慶輝、《花路阿朱媽》何書銘、《白日青春》劉國瑞、《查無此心》曾英庭皆參與，分享第一次執導電影長片的趣事。柯震東表示當初和九把刀討論劇本時，九把刀就建議他自導自演，是因為看出他的導演天分？「我覺得他只是想要看我笑話。」

柯震東組劇組後，九把刀就不再干涉，他也刻意不請教身邊資深導演，「我怕我的想法會因為他們的經驗、優秀作品被影響，後期就變成我一個人來。」但坦言起步時不懂得溝通，狀況很糟，包含導戲得面對朱軒洋、蔡凡熙和宋柏緯3位年輕演員，讀本時有很多疑問，「我曾有聽不懂導演導戲的經驗，所以我一一分析劇本，還和演員喝酒到凌晨5點。」

面對影帝戴立忍，柯震東原先有點害怕，戴立忍說什麼只敢說好，「他換上戲服，連我都有點怕，但到後來，我覺得有些東西一定要拿到，就試著溝通，大寶哥很專業，他也要我直接講不用拐彎抹角。」柯震東笑說其實劇組的拍片氣氛很好，唯獨會和監製（九把刀）吵架，「他就愛管東管西的，很煩。」

曾英庭在《查無此心》和阮經天、張鈞甯合作。他表示張鈞甯和許多大導演合作過算是前輩，第一次見面為了掩飾緊張，他刻意把氣勢拿出來對她說：「我是要來折磨妳的。」沒想到張鈞甯爽快回應：「那就來吧。」張鈞甯也是該片的監製，曾英庭曾擔心她會有特別的要求或暗示，但她都以電影好為主，「雖然免不了爭執討論，但她都會切換不同角度來看角色，這是她厲害的地方。」

澳門導演孔慶輝表示分享《海鷗來過的房間》前期磨了好多年，期間他經歷2、3年沒收入，去年考了計程車的證照，沒想到剛考完就入圍金馬，笑說之後再看看要不要回去開計程車，搞不好出現一部奧斯卡提名片《在車上》。

新加坡導演何書銘以《花路阿朱媽》入圍最佳新導演，該片描述一位迷戀韓劇的新加坡大媽到韓國旅遊發生的故事，他分享故事靈感其實就是自己的媽媽，從高中就念電影的他因拍短片認識新加坡電影導演陳哲藝，他建議何書銘「你去參加一個團吧」，藉此當作劇本的參考，於是他真的去跟了一個5天的大媽旅遊團，該片籌備了6、7年時間，被問這幾年還有繼續跟團嗎？他笑說「一個已經足夠了。」

劉國瑞執導的《白日青春》入圍本屆金馬6項獎，他從馬來西亞到香港，本來是讀商科，後來輾轉修了紀錄片課程，從此影響他的人生，他也參加過金馬舉辦的課程，認識了陳果、鄭保瑞導演，如今老師鄭保瑞則在本屆金馬成為他的對手，師徒將一起角逐最佳劇情長片。