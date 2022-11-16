隨著繁殖季結束，屏東海生館甫誕生的企鵝寶寶也逐漸進入換羽期，將離開爸媽身邊被送進限時開張的「企鵝幼兒園」，學習理毛、交朋友、適應團體生活等，為此，館方特別推出企鵝飼育照護體驗活動「我與企鵝的0.1毫米」，讓遊客彷彿一秒踏進南極，親身感受企鵝原棲息地的氣候生態、環境及習性。

屏東海生館指出，最近海生館內的企鵝寶寶們逐漸進入換羽期，將由飼育人員護送進專門為幼雛搭建的「企鵝幼兒園」，不同種類的企鵝幼雛們會在幼兒園裡體驗團體生活並學習生活技能，包括如何進食跟游泳，同時也將歷經「鵝生的首次換羽」。

海生館表示，企鵝寶寶在換羽過程的造型千奇百怪，萌點滿滿，牠們會褪去出生時用來禦寒、保暖的絨毛，用約莫14至20天的時間來換成具有防水功能的亞成羽，此時飼育員會讓企鵝寶寶下水練習游泳，等到牠們適應人工餵食及學會游泳之後，就能從幼兒園畢業和其他成鳥一起生活，另外成鳥也會換羽，牠們必須忍受2到4周的時間無法下水，來換上全新的羽毛。

為此，館方特別推出企鵝飼育照護體驗活動「我與企鵝的0.1毫米」，讓遊客不再只能透過展示缸面遙望超萌企鵝，而是與企鵝近距離接觸，彷彿一秒踏進南極，親身感受企鵝原棲息地的氣候生態、環境及習性，同時還能化身企鵝飼育員，親手拿起餌料餵食企鵝，除了富有深層教育意義，也達到愛護動物教育的使命。

飼育員笑說，由於正值換羽期的企鵝羽毛會不規則掉落，臉上偶爾也會帶著尚未脫落的羽毛，厭世的表情又頂著大媽頭，呆萌的模樣只有在換羽期才能看見。

海生館稱，「我與企鵝的0.1毫米」明年2月的場次將於17日中午12點在KLOOK上獨家開賣。