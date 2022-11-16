屏東主動出擊防治樹木褐根病，校園安全更給力。(屏縣府提供)

屏東主動出擊防治樹木褐根病，校園安全更給力。(屏縣府提供)

屏東縣政府自2021年7月迄今，委託屏東科技大學森林系教授陳建璋研究團隊，於全縣201所高、國中、小學校園內樹木進行體檢作業，運用非破壞性檢測科學儀器檢驗2242株、目視評估法檢驗2萬6753株及樹木病害病原化驗分析48株，全力維護校園安全。

屏縣府指出，透過檢測全面加強公共場域安全及確保樹木健康，避免無預警倒伏引起公共安全風險，陸續診斷並進行樹木褐根病土壤消毒作業，防治面積達1362平方公尺，維護校園景觀美化及安全性，並透過防治過程培力校園教職人員、學生及一般民眾，了解樹木褐根病的危害病徵，提高危機警覺。

由於校園是教育傳承場域，過去很難想像外表健壯高大樹木，會在一陣大雨、颱風、強陣風，甚或無風情況下突然倒伏或枝幹斷裂，造成民眾生命財產損傷。

屏東縣長潘孟安指出，此次樹木褐根病防治學校遍布全屏東，同時分析感染褐根病樹木種類、病徵、樹木養護措施、原樹木棲地環境因素等可能致病肇因，以於日後校園環境景觀樹木設計進行改善，避免樹木感染褐根病造成無預警倒伏。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，樹木生長是動態且持續變化的，如何使樹木保持健康狀態是縣府非常重視課題。因此，後續除了請土地管理單位經常性巡察，並透過每年辦理褐根病防治宣導，強化學校師生及民眾以目視方式初步判別樹木健康情形，若發現疑似染病林木，可將樹木感染病癥，以上傳照片方式通報林業試驗所林木疫情鑑定與資訊中心進行鑑定。