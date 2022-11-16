醫師胡智銘說明，簡易測試中風症狀為「微笑、舉手、說你好」。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

醫師胡智銘測試病人神經肌肉的穩定性。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

腦中風一直高居台灣十大死因之一，除了高死亡率外，因中風而失能的病人也成為許多家庭的重擔。台東馬偕神經科醫師胡智銘說，2病患日前及時接受治療，幾乎完全康復，他呼籲若出現明確中風症狀，應在4.5小時內送醫，以減輕症狀及降低死亡率。

台東馬偕醫院指出，1名68歲男性在家發現右腿麻木、右側肢體無力，伴隨有口齒不清及語言障礙，在2個小時內送至醫院，經診斷為左側顱外頸動脈狹窄，在4.5小時內給予血栓溶血劑治療，該病患出院後幾乎完全恢復。

另1名69歲婦女則有右側中大腦阻塞及右側內頸動脈嚴重狹窄的問題，索性也在時間內接受血栓溶血劑、施予動脈內取栓術治療，順利打通血管，出院前僅有輕微的左側下肢乏力。

胡智銘表示，阻塞性腦中風主要分為腦栓塞及腦血栓，若症狀較輕微，4.5個小時內注射靜脈血栓溶血劑，有很大的機會降低腦中風的症狀。據統計時間內使用血栓溶血劑的患者比不使用有1.7倍的機會能減輕中風的症狀，也可增加30％的機會，達到僅剩輕微的中風症狀或完全恢復。

胡智銘說，若是血管阻塞程度較嚴重，或塞在大條血管例如內頸動脈等，則可在血栓溶血劑治療後，再施予「動脈取栓術」。這兩者治療同時進行並不會增加腦部出血的機會，反而提升打通大血管的機率，增加腦中風患者復原的機會。

胡智銘呼籲，愈早打通梗塞的血管便有機會提升患者的復原力、減輕中風的症狀或降低死亡率。若家中有人出現症狀，可先行簡易測試，口訣為「微笑、舉手、說你好」，若有異常有可能就是中風現象，應盡速就醫接受治療。