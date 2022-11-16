不少人喜歡搭著火車去旅行，路途中會發現有些小車站站名讓人印象深刻，就有網友在網上分享1張照片，照片中是為於台南市官田區拔林火車站，此照片立刻引起其他網友們的熱烈回應，有網友表示自己拔林人，當看其他網友留言「拔林站快到了、banana 滴咩告啊」，讓他不禁回覆「這留言好有聲音」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片；照片中拍攝的地點位於台南市官田區拔林火車站，從照片中可見，該站體位於一座橋(拔子林陸橋)底下，原PO也在貼文寫下「台南最難找車站沒有之一」。

此貼文一出，引起網友們熱烈回應，「banana 抵妹搞啊」、「拔林站快到了，banana 滴咩告啊」、「充滿故事的地方」、「小車站只有區間號才會停靠，自強號、莒光號就不會停了」、「我是拔林人，這留言好有聲音」、「以前坐區間車每次停這站，從沒看過有人上下車」，不過也有網友認為，「不算難找啦！只是剛好在橋下而已」。

另外，也有網友推薦其他縣市也有很難找的車站並認為，「再怎樣難找也沒有屏東最難找的車站可怕，太陽快下山時跟著導航走一走竟然開到河床上」，也指出就是屏東縣獅子鄉的「枋野車站」，也引起網友們分享心得，「枋野車站昨天才去，拔林站真的不算什麼，這裡離台1線超過10公里又在深山，路上大部分都是石子路，中間有一小段沒訊號，還要走到河床上，這才難找吧」、「開著低底盤的車到那種沒有手機訊號的地方，真的很怕卡在半路求助無門」。

據台南市官田區公所官網提到，拔林車站位於市道171線與台鐵鐵路交會處，該站早期為簡易車站，設有售票處，但之後經過重新整修後，該站成為「招呼站」也是台南市唯一招呼站級別的車站，拔林站僅停靠區間車，由於該站也無台鐵站員駐站服務，因此常被民眾稱為「無人的車站」。