廖姓民眾駕車行經北市仰德大道3段，因紅綠燈2秒閃瞬，害他誤闖紅燈，遭士林警分局員警開出闖紅燈罰單，廖男不服提告，士林地院審結，認為號誌已經出現異常閃爍，次數已達3次，足使一般用路人認知已發生故障，判決撤銷罰鍰與違規點數。

廖姓民眾今年6月15日駕車行經仰德大道3段5巷交岔口，遭永福派出所攔查舉發，開出2700元交通違規罰單，並記違規點數3點，他提出行政訴訟，主張已經減速，但紅燈閃爍，害他無法正確判斷而穿越路口，並無違規之意。

法官勘驗路口監視器，廖男的車輛正欲停止時紅燈閃爍，通過停止線時，紅燈熄滅1秒後又重新亮起，通過後又極短暫閃爍一次，共計3次，與一般紅綠燈持續紅燈，熄滅即轉綠燈模式，明顯不相符，顯示號誌並非處於正常運作模式，極大可能發生故障。

判決指出，紅綠燈應由主管機關依法設置及維護之號誌，若故障將致人民無所適從，員警再開出紅單，歸責於駕駛人則太過嚴苛，因此撤銷原裁罰。