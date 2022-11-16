財政部台北國稅局16日表示，開業醫師申報執行業務所得時，列報醫療院所醫療用機器及設備之折舊費用，應以不短於7年之耐用年數，逐年平均提列。如於耐用年限屆滿仍繼續使用者，得預估可使用年數並重新估計殘值，續提折舊。

台北國稅局說明，依固定資產耐用年數表規定，醫療用之機器及設備耐用年數為7年，與生財器具耐用年數為5年之規定不同。再依執行業務所得查核辦法第30條規定，固定資產之折舊，應採用平均法，並按不短於固定資產耐用年數表規定之耐用年數，逐年依率提列；按短於規定耐用年數提列者，其超提折舊部分，不予認定；於耐用年限屆滿仍繼續使用者，得自行預估可使用年數並重新估計殘值後，按平均法計提折舊；續提折舊之公式為：折舊=(原留殘值-重行估列殘值)÷估計尚可使用年數。

台北國稅局指出，最近查核某診所2020年度執行業務所得案件，發現該診所購買醫療設備新台幣700萬元，預估殘值0元，誤以5年提列折舊費用140萬元〔（700萬元－0元）÷5年=140萬元〕，經依正確耐用年數7年計算，每年折舊額應為100萬元〔（700萬元－0元）÷7年=100萬元〕，剔除超限金額40萬元。