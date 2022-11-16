曾經大撒銀彈全球併購資產的中國企業力度放緩，安永報告指出，2022年前三季中國海外併購市場持續低迷，併購金額甚至較2021年同期降低49％。

安永「2022年前三季度中國海外投資概覽」指出，整體來看，今年前三季中國對外直接投資總體平穩，在諸多實體經濟領域投資有增長，更多中企選擇綠地投資。但報告指出，中國對海外併購市場持續低迷，併購金額年減49％，亞洲仍為最受歡迎的海外併購目的地。

規模上來看，中國全行業對外直接投資1,067.7億美元，年減0.3％，第三季度較第二季度增加10％。非金融類對外直接投資858.5億美元，年增6.3％，其中對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資156.5億美元，年增5.2％。

海外併購方面，中企前三季參與總額年減49％至234.5億美元，再創歷史同期新低。數量上為379例，減少6％。從金額來看，成長最多的是採礦與金屬業，年增228％。減少幅度最大的是消費品行業，降幅83％。