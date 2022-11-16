一名網友在臉書透露，最近開車出門不慎與一輛保時捷發生追撞，發文提醒大家開車上路務必要買「超額險」，否則輕輕撞到就要賠償90萬。對此，律師林智群也回應，自己買超額險就是為了避免這種事，也分析2輛車發生意外時，「車子比較貴，講話就是比較大聲」。

他嘆「輕輕追撞保時捷」要賠90萬元，林智群：車貴講話就是較大聲。(翻攝爆廢公社公開版)

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並附上2張照片表示，日前不小心與前方黑色保時捷發生追撞事故，只見照片中保時捷的車尾凹陷，從後車箱到靠近保險桿都有損傷，估價單上光是零件部分就要超過93萬，雖然有折扣，但再加上噴漆以及工時等其他費用，最後的維修費高達90萬2777元，這個慘痛經驗讓原PO不禁直呼，「開車上路真的要買超額險，不然輕輕追撞就要賠90幾萬…」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「撞到別人都會說輕輕撞一下而已，自己被撞到都會說撞一個快往生的感覺」、「撞成那樣叫輕輕，90萬原廠的話算便宜了」、「要是你撞我我一定叫你整台買回去」、「他還沒叫你賠折舊勒，人家好好的車要賣就變事故車了」、「沒超額都要離遠點」、「你需要的是好好看路」。

律師林智群也在臉書貼文表示，自己的超額險買了2000多萬，就是為了避免發生這種事。他也試算，如果對方車子1000萬元、自己的車子100萬元，即便過失比例是對方7成、自己3成，「對方修車費+價值貶損300萬，你要賠3/10，就是90萬，你的修車費+價值貶損30萬，對方要賠你7/10，就是21萬元，互相抵銷後，你還要賠對方69萬」，因此即使是自己錯的比較少，可是最後還是要賠對方錢，「車子比較貴，講話就是比較大聲」。