殲20發動機啟動時冒黑煙在國外引起網上軍事愛好者熱議

第14屆珠海中國航展上由於俄羅斯武器完全喪失光芒，所有對尖端武器的關注都落在無人機與首次在地面近距離展示的殲-20身上，加上運油-20空中加油機，就成為這次航展最受矚目的焦點。不料參加航展的印媒在參觀時正好看到一架殲-20啟動發動機，還從發動機後端冒出一股黑煙，頓時如獲至寶地以「中國巨龍生病了嗎？」為題，分析中國製造業工藝不佳是否影響共軍頂尖戰機的品質。不過，他訪問到的專家最後告訴他，啟動發動機時冒黑煙是輔助動力裝置（APU）作用的正常現象，這種裝置的目的是保護發動機，在全球的軍用民用發動機啟動時都能看到。

這次在珠海舉行的中國航展是在疫情壓力與國際環境對中國不利的狀況下舉行的，為提振航天、航空與軍工業的士氣，幾乎是所有精銳家當全數登場，而且還提供近距離觀賞。除了殲-20、運油-20、掛載新式導彈的轟-6K、機動火箭炮、無人機等最吸睛的大型武器之外，各式先進大型航天設備也極受矚目。其中最議論的仍是具有代表性的共軍頂尖隱形戰機殲-20，尤其是首次進行4機編隊演示，同時還進行首次地面近距離展示。

殲-20服役超過5年，做為共軍頂尖戰機，大陸民眾對它的熱情未曾消減，每次展出都是最受矚目的明星級武器。（圖／新華社）

在展示期間有一架殲-20在地面點燃了發動機，並從後側向上冒出一股黑煙，很快地相關的照片與影片在網上引起熱議。與中國關係不佳的印度有數家媒體也參加航展，有記者立即如獲至寶地對中國尖端武器曝露出弱點做出各種分析。

中共殲-20最受關注的還是發動機問題，這次航展上已宣佈殲-20已全數換裝國產發動機，但何時能升級為失量發動機，廣受國防軍事界的關注。（圖／新華社）

印媒《歐亞時報》引述未具名觀察人士的話說，中共殲-20的性能被誇大與過度炒作，具有代表性的自製先進戰機在展示時突然冒出黑煙，顯示中國航空工業製造技術仍有許多不足之處，其不良的影響已在武器使用後逐漸顯現。有些現場的參觀者認為，在垂直尾翼底部附近的小排氣口突然冒出一股黑煙，可能是尚未完全掌握高性能發動機技術所產生的問題。

報導說，隨後有專家指出，啟動時冒一股黑煙其實是一種被稱為輔助動力裝置（Auxiliary Power Unit, APU）運作的正常現象。APU通常是一台小型燃氣渦輪發動機，會在發動機處於靜止狀態時提供氣流與動力進行啟動，不需要外接其他設備，同時可以節省燃料和減少發動機磨損，延長發動機使用壽命。這種輔助動力系統供電方式在飛機、船舶，或者一些大型的地面交通工具上是常見的用法。而之所以會冒黑煙，則是APU初啟動時的燃料沒有完全燃燒，以至有大量黑色碳微粒隨廢氣排出。

中共空軍運油-20首次參加中國航展，與殲-20、直-20一樣都是共軍20系列的武器，在展覽中很受矚目。（圖／新華社）

印媒還採訪了對中國軍事航空相當了解的專家安德烈斯．魯普雷希（Andreas Rupprecht），以及前印度空軍黑豹中隊長維堅德．撒克（Vijainder K. Thakur），兩人都證實這的確是APU造成的現象。他們同時也找山一則美軍F-22戰機以APU啟動發動機時從側邊排氣孔冒煙的影片，更證實這是航空發動機啟動時的正常現象。過去媒體沒有報導這種現象，是因為沒有正好拍到這種影象而未加深究。

殲-20在珠海中國航展上進行高難度的飛行演示

中共殲-20是解放軍 空軍最頂尖的武器，代表著解放軍形象，目前受關注的還是發動機升級的問題。這次航展上共軍宣佈殲-20已全數換裝國產發動機，應該是指中共國產的渦扇-10B發動機。

中共殲-20在今年的航展中首次展示4機編隊飛行，有分析人士從機身的編號規則推測出目前殲-20已服役的數量超過200架。（圖／新華社）

至於多年以來傳聞要配備渦扇-15發動機，其研發進度似乎趕不上殲-20的緊迫需求，本次航展也展出2款矢量推力發動機，但何時可以成熟並換裝到殲-20上還無法預料。分析人士認為，只有裝備矢量發動機的殲-20，才能和美軍F-22並駕齊驅或甚至超越，這是大量中國軍事迷最關心也覺得最能揚眉吐氣的事。